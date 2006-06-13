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Алексей Андронов: «Представитель ЛГБТ недавно играл за ЦСКА. И довольно успешно»

Теги Спартак ЦСКА Евгений Гинер премьер-лига Россия Алексей Андронов ЛГБТ Футбол

Комментатор Алексей Андронов сообщил, что за ЦСКА в прошлом играл футболист нетрадиционной сексуальной ориентации.

- Алексей, вы же за ЦСКА болеете, как думаете, Гинер как к гомикам относится? Хотя, конечно же, ответа не будет.

- Во-первых, исключите слово «гомик», если вы хотите с мной говорить.

Во-вторых, относится спокойно. Это же не в его кабинете происходит.

В третьих, представитель ЛГБТ за ЦСКА играл недавно. И довольно успешно, — написал Андронов в твиттере.

«В «Спартаке», как и вообще в обществе, такое тоже бывало. Они такие же люди, как вы, я, или, скажем, Путин», – добавил он позже, отвечая на комментарии.

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