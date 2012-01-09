«Спартак» отправится на сбор в Абу-Даби без Солтмурада Бакаева и Игнатова, но с Баду

Стал известен состав , который отправится на сбор в Абу-Даби, сообщает журналист Сергей Егоров.

Сбор состоится с 13 по 24 января. В список вошли 27 футболистов. В составе нет полузащитников , который близок к переходу в «Рубин», и Михаила Игнатова.

Вратари: , Александр Селихов, Артем Ребров, Тимур Акмурзин, Артем Поплевченков.

Защитники: Илья Гапонов, Павел Маслов, , Самюэль Жиго, Андрей Ещенко, Илья Кутепов, Николай Рассказов, Айртон.

Полузащитники: Малькольм Баду, Наиль Умяров, Аяз Гулиев, , Лоренсо Мельгарехо, Резиуан Мирзов, Андре Шюррле, Гус Тил, Алекс Крал, Зелимхан Бакаев, Максим Глушенков, Дмитрий Маркитесов.

Нападающие: Эсекиэль Понсе, Йордан Ларссон.

Отмечается, что Ларссон прилетит на сбор через 4-5 дней после начала подготовки. Возможно, это связано со сбором сборной Швеции, который проходит в январе.