Вальверде о будущем: «После поражений всегда нестабильно. Я делаю свое дело – тренирую»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал поражение от (2:3) в 1/2 финала Суперкубка Испании.

– Мы доминировали над соперником в этом матче. Казалось, что [победа] у нас в руках. Так было почти весь матч, за исключением некоторых моментов.

– Что случилось в последнюю четверть часа?

– Мы попали в ситуацию, когда не знали, как остановить игру. Они включили быстрый футбол и удивили нас.

Я не думаю, что дело в наслоении ситуаций, скорее было два действия, которые нам дорого стоили.

– Есть данные, что в клубе есть некоторая нервозность. Как думаете, может быть какая-то нестабильность в плане вашей должности?

– Тренеры всегда стремятся работать. Мы знаем, что такое футбол, всегда есть нестабильность после поражений.

Поговорим об этом, это неизбежно. Но я делаю свое дело – тренирую, – сказал Вальверде.