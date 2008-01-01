Александр Медведев: «Семак продолжит работу в «Зените», если у нас будет чемпионство»

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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о будущем тренера Сергея Семака.

«Во время зимнего трансферного периода клуб не собирается никого продавать, как и приобретать. Это же касается и тренера команды.

Я думаю, если чемпионство у нас будет достигнуто, Сергей Богданович продолжит свою работу», – заявил Медведев в эфире «Радио Зенит».

Ранее сообщалось, что 43-летнему специалисту будет предложено новое соглашение по схеме «1+1» с увеличением зарплаты до 1,7 миллиона евро в год с учетом бонусов.

Срок нынешнего контракта Семака истекает летом 2020 года, по нему тренер получает 1,2 млн евро в год.

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