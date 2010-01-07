Тарасов узнал пол будущего ребенка: «У крутых мужиков первые всегда дочки: Ельцин, Путин»

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов сообщил, что его супруга Анастасия Костенко ждет вторую дочь.

«В ожидании еще одной долгожданной принцессы! А они у меня получаются отлично! Я очень счастлив, не знаю, как жена.

Продолжаю идти к своей цели — многодетной семье. На заметку, у всех крутых мужиков первые всегда дочки: Б.Н. Ельцин, В.В. Путин, Иван Ургант, Брюс Уиллис, Валерий Меладзе.

P.S. А теперь все дружно угадываем, как я назову дочу», — написал Тарасов в инстаграме.

Тарасов и Костенко воспитывают дочь Милану, родившуюся летом 2018 года.