«Челси» заплатил 26,6 млн фунтов за увольнение Конте. Клуб потратил 90 млн на компенсации с 2004 года

Теги Челси премьер-лига Англия Роман Абрамович бизнес Антонио Конте деньги Футбол

Отставка Антонио Конте с поста главного тренера обошлась «Челси» в 26,6 млн фунтов.

Эта сумма включает в себя выплаты самому итальянцу, членам его тренерского штаба, а также судебные издержки, говорится в отчете «Челси».

Лондонский клуб уволил 50-летнего специалиста в июле 2018 года, пригласив на его место Маурицио Сарри, который проработал с «синими» всего сезон.

Таким образом, «Челси» в общей сложности потратил на компенсации уволенным тренерам более 90 миллионов фунтов с 2004 года, когда клуб приобрел Роман Абрамович.

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