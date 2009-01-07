«Челси» заплатил 26,6 млн фунтов за увольнение Конте. Клуб потратил 90 млн на компенсации с 2004 года

Отставка Антонио Конте с поста главного тренера обошлась в 26,6 млн фунтов.

Эта сумма включает в себя выплаты самому итальянцу, членам его тренерского штаба, а также судебные издержки, говорится в отчете «Челси».

Лондонский клуб уволил 50-летнего специалиста в июле 2018 года, пригласив на его место Маурицио Сарри, который проработал с «синими» всего сезон.

Таким образом, «Челси» в общей сложности потратил на компенсации уволенным тренерам более 90 миллионов фунтов с 2004 года, когда клуб приобрел .