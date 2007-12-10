Абрамович не продал «Челси» совладельцу «Доджерс», предлагавшему менее 3 млрд долларов

Владелец Роман Абрамович получил предложение о продаже клуба от американского инвестора и совладельца бейсбольной команды «Лос-Анджелес Доджерс» Тодда Боэли, сообщает The Wall Street Journal.

Предложение – менее 3 млрд долларов – не устроило российского бизнесмена.

Однако переговоры между сторонами могут быть продолжены.

Ранее сообщалось, что Абрамович отказался от идеи продажи «Челси».

Похоже, в «Челси» все налаживается: Абрамович больше не продает клуб и снова думает про реконструкцию стадиона