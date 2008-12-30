Мино Райола: «Если бы Холанд захотел в «МЮ», я был бы вынужден оформить этот трансфер»

Мино Райола, агент нападающего Эрлинга Холанда, объяснил, почему его клиент не перешел в .

«Они много разговаривали с ним. Мы позволили этому случиться, более того, он знает Сульшера.

Очевидно, что Холанд чувствовал, что в данный момент это был бы неправильный шаг в его карьере. Ничего личного против «МЮ» и Сульшера.

Он выбрал дортмундскую «Боруссию», и я счастлив, что он ушел в клуб, в который хотел перейти. Это лучший вариант для него сейчас.

Если бы он захотел в «Юнайтед», я был бы вынужден оформить этот трансфер, но он не захотел этого. Предложение было хорошим», – заявил Райола.

29 декабря Холанд подписал контракт с «Боруссией».

«МЮ» отказался от Холанда из-за условий Райолы. Агент хотел прописать отступные и процент от продажи игрока