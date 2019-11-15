Мино Райола: «Надеюсь, через год Погба будет играть за «МЮ», борющийся за победу в АПЛ и ЛЧ»

Агент полузащитника Поля Погба Мино Райола прокомментировал будущее игрока.

«Поль всегда уважал «Манчестер Юнайтед», пока сам «МЮ» уважает его. От лица клуба и Поля говорит только один человек – . Я придерживаюсь того, что он сказал – Погба не уходит. Все нормально, мы с этим согласны.

У Поля есть небольшие проблемы с травмой, и это сейчас волнует нас больше всего. У Погба одна цель – как можно лучше выступать за «МЮ». Он настоящий профессионал, и в «МЮ» его сердце там, где и должно быть.

Могу ли я представить, что Погба и через год будет играть за «Юнайтед»? Да, но, надеюсь, в клубе, который будет бороться за победу в АПЛ и Лиге чемпионов.

Это странно? Переживаю ли только я по этому поводу? А владелец клуба не переживает? По-моему, все, кто любит «Манчестер Юнайтед», переживают. Я переживаю за своего игрока. Я не фанат «МЮ», но у меня конкретный интерес.

Пока Поль играет за «Юнайтед», он хочет брать трофеи вместе с командой. Он такой игрок и по-другому вести себя не будет. Как говорил Оле, в клубе идет рабочий процесс. Он сказал, что работает над командой на следующий год.

Будем надеяться, что все получится, потому что миру нужно, чтобы «МЮ» был на вершине. Естественно, сейчас команда не там, где хотела бы находиться», – сказал Райола.