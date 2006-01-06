Орлов о Зобнине: «Что за хавбек, который не может попасть по воротам? Масса брака! И не ругайте Барриоса»

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об игре полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса и хавбека Романа Зобнина.

«По ходу сезона мне доводилось слышать от болельщиков и некоторых специалистов: «Ну что он крутит, этот Барриос, отдал бы уже мяч». Ребята, он колумбиец. Ни один из латиноамериканцев никогда просто так не отдаст мяч. Те же бразильцы всегда немного мяч передерживают, а когда насладится мячом – он все равно выдаст так, как надо, «конфетка» будет.

Европейская манера – экономичная, это голландский и немецкий стиль. Три паса – и мяч в воротах. Бразильцы вяжут какие-то комбинации, хитросплетения, затем еще и финт заложат.

Вот что Барриос делает? Когда он отбирает мяч, то хочет показать, что он король! Подставляет корпус, а тут его сзади бьют по ногам. И не каждый судья свистнет. А он теряет мяч – и начинается атака на наши ворота. Отсюда и непонимание у болельщиков. Но он-то хотел сыграть красиво, показать себя, он пошел вперед. Такое восприятие футбола, менталитет.

У немцев как игра строится? Получил мяч – сразу отдай. Немного выхолощенный стиль, но он тоже ведет к успеху. Однако при этом бразильцы – пятикратные чемпионы мира. Делайте вывод. И не ругайте Барриоса.

Я ему прощаю ошибки. Хотя у него нет длинных передач, как у Ракицкого – надо быть тоже талантливым в этом смысле. Но все равно Барриос хорош.

Наши полузащитники вообще не бьют по воротам. Вот что показывает Зобнин? Мне смешно стало, когда Черчесов назвал его в пятерке лучших игроков (на самом деле главный тренер сборной назвал Джикию – прим. Sports.ru). Что это за полузащитник, который не может попасть по воротам? У него масса брака! А Федун говорит, что это лучший сезон для Зобнина.

Он все умеет, бегает быстро, прекрасно готовится. Но надо еще и что-то на поле показывать. Широков столько не бегал, зато один его пас мог решить судьбу матча. Аршавин – еще выше класс. И кто больше нужен футболу – Зобнин или Широков?» – сказал Орлов.