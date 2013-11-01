Станислав Черчесов: «В сборной Бакаева в центре, а Зобнина на фланге не рассматриваем»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал смену позиций игроков в и высказался о травмированных.

— Есть новости о травмированных?

— По-прежнему не выходят на поле Газинский, Смолов, Жемалетдинов и Антон Миранчук, в то же время начали получать игровую практику Алексей Миранчук и Зобнин, которых не было у нас в октябре.

Есть несколько игроков с микроповреждениями, наш медицинский штаб держит ситуацию на контроле. Так что в любом случае примем взвешенное решение относительно участия футболистов в сборе.

— С приходом Тедеско в «Спартаке» некоторые игроки начали выступать на других позициях. Как тренера сборной вас это не тревожит?

— Как правило, такие ситуации и возникают, когда команду принимают новые тренеры. В «Динамо» теперь практикуют схему игры с тремя центральными защитниками, причем место в составе потерял основной игрок молодежной сборной России Евгеньев. Вместе с тем, сейчас в составе играют кандидаты в национальную команду Шунин, Рауш и Нойштедтер.

«Спартак» в двух последних матчах после долгого перерыва действовал в три центральных защитника, двумя из них были Джикия и Кутепов. Бакаев играл в середине поля, а Зобнин и вовсе латераля. И это тоже повод для анализа. Потому что мы не рассматриваем в сборной Бакаева как футболиста центра поля, а Зобнина как флангового игрока тем более, – сказал Черчесов.