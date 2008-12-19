Каррера выиграл второй матч подряд во главе АЕК

дома обыграл «Астерас» (2:1) в 14-м туре чемпионата Греции.

Это вторая победа во втором матче афинян под руководством нового главного тренера Массимо Карреры.

В настоящий момент клуб занимает третье место в таблице чемпионата Греции. отстает от лидирующего «Олимпиакоса» на 10 баллов.

Массимо Каррера был представлен в качестве главного тренера АЕК 10 декабря. Его контракт рассчитан до лета 2021 года.