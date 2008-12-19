Каррера выиграл второй матч подряд во главе АЕК

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АЕК дома обыграл «Астерас» (2:1) в 14-м туре чемпионата Греции.

Это вторая победа во втором матче афинян под руководством нового главного тренера Массимо Карреры.

В настоящий момент клуб занимает третье место в таблице чемпионата Греции. АЕК отстает от лидирующего «Олимпиакоса» на 10 баллов.

Массимо Каррера был представлен в качестве главного тренера АЕК 10 декабря. Его контракт рассчитан до лета 2021 года.

АЕК – Астерас 2:1 (1:0, 1:1)
Дата проведения
18 декабря, 20.30, «Спирос Луис»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 7, пенальти Манталос, 2:0 – 46 Ливая, 2:1 – 78 Луис Фернандес.
АЕКБаркас (Цинтотас, 83), Элдер Лопеш (Верде, 70), Иконому, Чигринский, Паулинью, Крстичич, Галанопулос (Симойнш, 56), Манталос, Бакакис, Оливейра, Ливая.
АстерасПападопулос, Дани Суарес, Матрикарди, Коцирас, Анхель Мартинес, Борха Фернандес (Сито Паскуаль, 56), Валиенте, Марк Фернандес (Влахос, 69), Мунафо (Иглесиас, 84), Барралес, Луис Фернандес.
Предупреждения:
Луис Фернандес (15), Крстичич (55), Влахос (90), Симойнш (90).

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