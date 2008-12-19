Каррера выиграл второй матч подряд во главе АЕК

АЕК дома обыграл «Астерас» (2:1) в 14-м туре чемпионата Греции.
Это вторая победа во втором матче афинян под руководством нового главного тренера Массимо Карреры.
В настоящий момент клуб занимает третье место в таблице чемпионата Греции. АЕК отстает от лидирующего «Олимпиакоса» на 10 баллов.
Массимо Каррера был представлен в качестве главного тренера АЕК 10 декабря. Его контракт рассчитан до лета 2021 года.
- Дата проведения
- 18 декабря, 20.30, «Спирос Луис»
- Голы:
- 1:0 – 7, пенальти Манталос, 2:0 – 46 Ливая, 2:1 – 78 Луис Фернандес.
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АЕК –
Баркас (Цинтотас, 83), Элдер Лопеш (Верде, 70), Иконому, Чигринский, Паулинью, Крстичич, Галанопулос (Симойнш, 56), Манталос, Бакакис, Оливейра, Ливая.
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Астерас –
Пападопулос, Дани Суарес, Матрикарди, Коцирас, Анхель Мартинес, Борха Фернандес (Сито Паскуаль, 56), Валиенте, Марк Фернандес (Влахос, 69), Мунафо (Иглесиас, 84), Барралес, Луис Фернандес.
- Предупреждения:
- Луис Фернандес (15), Крстичич (55), Влахос (90), Симойнш (90).