Сульшер пошутил о жеребьевке Кубка Англии: «Виним FA за горячие и холодные шары»

Главный тренер Оле-Гуннар Сульшер пошутил об игре с «Вулверхэмптоном» в Кубке Англии.

В прошлом году «Вулвз» также играли с «МЮ» в Кубке дома и победили 2:1.

«В первую очередь, мы виним Футбольную ассоциацию за горячие и холодные шары (имеется в виду жеребьевка – прим. Sports.ru). «Вулвз» на выезде тогда, «Вулвз» на выезде сейчас, нам будет непросто с ними.

Уже в четвертый раз за время, что я в «МЮ», мы играем у дома и еще ни разу не победили. «Ливерпуль» проиграл там в прошлом сезоне, недавно проиграл «Манчестер Сити».

Мы должны хорошо сыграть, хорошо выступить и быть настроены позитивно, потому что хотим увидеть реакцию на поражении от «Арсенала». Все говорили, что выступление было плохим, но это была хорошая игра между хорошими командами.

У «Вулверхэмптона» качественная команда, хороший тренер, у которого было время донести свою философию, свое видение игры. Нас ждет непростой вечер», – сказал Сульшер.

«Вулверхэмптон» примет «Манчестер Юнайтед» 4 января.