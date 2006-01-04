Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер отреагировал на высказывание бывшего форварда манкунианцев Робина ван Перси, который заявил, что хотел бы видеть норвежца не улыбающимся после поражений, а злым.

«Я не знаю Робина, а Робин не знает меня. Наверное, он не вправе критиковать мой стиль работы, я не изменюсь. Это точно.

Он взял мою футболку с 20-м номером, и это, вероятно, все, что он от меня получит. Мы же не в средневековье живем [чтобы гневаться во время работы]», – сказал Сульшер.

Норвежец покинул «МЮ» как игрок в 2007 году, ван Перси выступал за клуб с 2012-го по 2015-й.

Робин ван Перси: «Нужно бояться своего тренера. Игрокам «МЮ» сейчас этого не хватает»