Артета о победе над «МЮ»: «Невероятные чувства! Я счастлив и горжусь командой, игра улучшается»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвел итоги матча с (2:0) в 21-м туре Премьер-лиги.

«Ощущения прекрасные, невероятные! Я очень счастлив и горжусь футболистами, игрой, которую они показали.

Первый тайм получился гораздо лучше второго. Все, что планировали делать, работало очень хорошо. У нас было достаточно возможностей, чтобы отправить интригу в кроватку гораздо раньше.

В физическом плане уровень упал после перерыва. Но самоотдача и желание были потрясающими.

С самого начала я ощутил иную атмосферу. Большущая благодарность болельщикам, ведь они нам действительно нужны. Футболисты намного лучше играют, когда фанаты с нами. Надеюсь, сегодня мы дали им какой-то повод для гордости.

Я стараюсь помогать футболистам как только возможно, выстраивать надлежащую структуру, чтобы они комфортно себя чувствовали. Но и они должны реализовывать это, и я очень доволен тем, что в данный момент они это делают. Игра становится лучше, так что я очень сильно хотел победить, и мы этого добились», – сказал испанец в интервью BT Sport.