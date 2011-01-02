Оле-Гуннар Сульшер: «Арсенал» был ярче до перерыва. Во втором тайме мы давили, но качества не хватило»

Главный тренер Оле-Гуннар Сульшер дал свою оценку поражению от «Арсенала» (0:2) в 21-м туре Премьер-лиги.

«В первые пять-шесть минут мы хорошо начали и не извлекли выгоду из этого, а затем соперник заиграл очень здорово. был ярче нас.

Мы в первом тайме играли слишком медлительно, но это заслуга соперника. Возможно, была какая-то усталость в головах.

Во втором тайме мы оказали на соперника давление, но не сумели забить гол. Мы не останавливались, однако качество оказалось недостаточно высоким», – поделился мыслями норвежец.