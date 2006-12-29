«Монако» потратил 26 млн евро на компенсации тренерам с октября 2018-го. Анри получил 10 млн

вновь сменил главного тренера.

Княжеский клуб возглавил испанец Роберт Морено, а был отправлен в отставку.

«Монако» чуть больше чем за год потратил 26 миллионов евро на компенсации тренерам, сообщает Marca со ссылкой на L’Equipe.

В октябре прошлого года монегаски уволили Жардима и выплатили ему 8 миллионов евро. Эту же сумму специалист получит в этом месяце после отставки. Тренер , которого уволили в январе, получил 10 миллионов евро компенсации.

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