«Монако» потратил 26 млн евро на компенсации тренерам с октября 2018-го. Анри получил 10 млн

«Монако» вновь сменил главного тренера.
Княжеский клуб возглавил испанец Роберт Морено, а Леонарду Жардим был отправлен в отставку.
«Монако» чуть больше чем за год потратил 26 миллионов евро на компенсации тренерам, сообщает Marca со ссылкой на L’Equipe.
В октябре прошлого года монегаски уволили Жардима и выплатили ему 8 миллионов евро. Эту же сумму специалист получит в этом месяце после отставки. Тренер Тьерри Анри, которого уволили в январе, получил 10 миллионов евро компенсации.
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