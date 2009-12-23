Федун включил в пятерку лучших в России 4 игроков «Спартака». Медведев поставил Дзюбу на 1-е место

Стали известны детали голосования за лучшего игрока России 2019 года по версии РФС и газеты «Спорт-Экспресс».

Владелец «Спартака» Леонид Федун: 1) Георгий Джикия («Спартак»); 2) Роман Зобнин («Спартак»); 3) Самюэль Жиго («Спартак»); 4) Сердар Азмун («Зенит»); 5) Александр Максименко («Спартак»).

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев: 1) Артем Дзюба («Зенит»); 2) Бранислав Иванович («Зенит»); 3) Александр Головин («Монако»); 4) Матвей Сафонов («Краснодар»); 5) Иван Игнатьев («Краснодар»).

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе: 1) Гжегож Крыховяк («Локомотив»); 2) Артем Дзюба («Зенит»); 3) Никола Влашич (ЦСКА); 4) Алексей Миранчук («Локомотив»); 5) Матвей Сафонов.

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев: 1) Игорь Акинфеев (ЦСКА); 2) Марио Фернандес (ЦСКА); 3) Александр Головин; 4) Юрий Жирков («Зенит»); 5) Алексей Миранчук («Локомотив»).

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц: 1) Роман Еременко; 2) Матиас Норманн; 3) Ивелин Попов; 4) Эльдор Шомуродов; 5) Алексей Ионов (все – «Ростов»).

Президент РПЛ Сергей Прядкин: 1) Игорь Акинфеев; 2) Самюэль Жиго; 3) Гжегож Крыховяк; 4) Магомед Оздоев («Зенит»); 5) Артем Дзюба.

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев: 1) Артем Дзюба, 2) Александр Головин, 3) Георгий Джикия, 4) Сердар Азмун, 5) Гжегож Крыховяк.

Дзюба признан лучшим футболистом года в России во 2-й раз подряд

Давайте поговорим про Дзюбу. Он очень хорошо играет в футбол