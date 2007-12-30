Семак о трансфере Сутормина: «50 или 100 тысяч за него отдали – меня абсолютно не волнует»

Главный тренер Сергей Семак оценил игру полузащитника Алексея Сутормина после перехода в клуб из Петербурга.

— Не жалеете, что клуб затеял эту историю с Суторминым? Раньше играл, забивал, а теперь чаще сидит на скамейке.

— Он сыграл 15 матчей, это не мало.

— Неполных. Выходил на замену во втором тайме.

— Но все же. Абсолютно не жалею о его переходе. Это игрок, который приносит пользу, вышел — забил. Адаптируется к нашему режиму и со временем вырастет. Невозможно быть лидером «Оренбурга», а потом прийти и сразу же стать лидером «Зенита». Доволен тем, как он работает, это полезное приобретение.

— Правильно говорить, что этот переход — подготовка к будущему лимиту?

— И это тоже. Плюс он универсальный игрок.

— Показалось нелогичным, что сначала вы приобрели его на правый фланг, а потом — бац — и на ту же позицию пришел Малком за 40 млн евро.

— Сутормин играет на разных позициях. Когда мы его брали, у нас и Караваева не было. Алексей может сыграть и выше, и ниже. По-моему, все логично, мы же можем играть с 11 игроками весь сезон.

— Как думаете, он счастлив, что оказался в «Зените»? В «Рубине» он мог получать больше практики, а здесь борется за чемпионство.

— Об этом надо спросить его.

— Недоброжелатели говорят, что вылетом из ЛЧ вам воздалось за Сутормина.

— Считаю, связь прямая… Абсолютно (смеется).

— То есть никаких угрызений совести нет?

— У кого и за что? За то, что он выбрал «Зенит» и перешел сюда? 50 или 100 тысяч за него отдали — меня это абсолютно не волнует.

— Вы говорите о системных проблемах нашего футбола, и переход за 50 тысяч рублей — часть этих проблем.

— Пожалуйста, поднимайте эти вопросы. Мне как тренеру игрок нужен? Нужен.

— Но ведь в таком случае вы тоже часть этой системы.

— Да какой системы? Я главный тренер и выполняю ту работу, за которую отвечаю. Малком сидел в самолете и летел в «Рому». Так его в воздухе развернули, и он полетел в «Барселону». Никто даже не сказал ничего: ну, решил и решил. Сутормин тоже принял решение, руководство клубов договорилось, трансфер совершен, – сказал Семак.

Напомним, летом Сутормин перешел из «Оренбурга» в «Рубин», а через несколько дней стал игроком «Зенита». Затем стало известно, что клуб из Петербурга заплатил за него 50 тысяч рублей.

В этом сезоне Сутормин провел за «Зенит» 15 матчей в РПЛ, забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу.