«Реал» забил 100 мячей в 2019-м. Худший результат с Роналду – 130 голов за год

«Реал» забил 100 мячей во всех турнирах в течение 2019 года.
Это первый год, который мадридский клуб полностью провел без нападающего Криштиану Роналду. За последние 10 лет худшим показателем при Роналду было 130 мячей за год, столько «Реал» забил в 2010 году.
В 2011 году команда забила 167 мячей, в 2012-м – 156, в 2013-м – 156, в 2014-м – 178, в 2015-м – 140, в 2016-м – 152, в 2017-м – 156, в 2018-м – 142.
Роналду ушел из «Реала» летом 2018 года и присоединился к «Ювентусу». Он выступал за «королевский» клуб с 2009 года.