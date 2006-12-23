«Реал» забил 100 мячей в 2019-м. Худший результат с Роналду – 130 голов за год

забил 100 мячей во всех турнирах в течение 2019 года.

Это первый год, который мадридский клуб полностью провел без нападающего . За последние 10 лет худшим показателем при Роналду было 130 мячей за год, столько «Реал» забил в 2010 году.

В 2011 году команда забила 167 мячей, в 2012-м – 156, в 2013-м – 156, в 2014-м – 178, в 2015-м – 140, в 2016-м – 152, в 2017-м – 156, в 2018-м – 142.

Роналду ушел из «Реала» летом 2018 года и присоединился к . Он выступал за «королевский» клуб с 2009 года.