Роман Зозуля: «Не буду стоять в стороне, когда на украинскую землю заходит враг»

Форвард «Альбасете» поблагодарил украинцев за поддержку в конфликте футболиста с болельщиками «Райо Вальекано».

«Братья украинцы, хочу выразить вам огромную благодарность. Вы не представляете, как мне было тепло от вашей поддержки. После последнего матча, в котором мы играли против «Райо Вальекано», я получил столько безумной поддержки. Друзья, я горжусь, что родился на украинской земле. Я горд быть украинцем.

И то, что помогаю тем, кто нуждается в помощи – это моя обязанность. Обязанность украинца. И я не буду стоять в стороне, когда на нашу землю заходит враг и агрессор. Я заботился и буду заботиться о том, чтобы весь мир знал, что мы сильные и независимые. Что наши люди всегда готовы встать на защиту государства и собратьев.

Хочу поблагодарить всех, кто поддержал меня: президента страны, фанатов, военных, министров, консулов, спортсменов, журналистов, каждого украинца. Мы, украинцы, – сильные и несокрушимые. Все мы – одна команда. Спасибо», – написал Зозуля в фейсбуке.

Напомним, 15 декабря «Райо Вальекано» и не вышли на второй тайм матча Сегунды в связи с тем, что в концовке первой половины игры фанаты «Райо» скандировали оскорбления в адрес Зозули, называя его «####### нацистом». В итоге матч был прерван.

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