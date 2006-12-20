Вальверде о ВАР: «Он должен помогать, но свистит все равно судья. Споры не закончатся»

Главный тренер «Барселоны» высказался о работе системы видеоповторов ВАР.

«Мы много раз говорили об этом. Споры по ВАР не закончатся. Споры связаны с футболом, он сам по себе дает много пищи для этого. Будет много разговоров до и после матчей.

ВАР должен помогать, но свистит все равно судья. Иногда жалуются одни, иногда – другие. В 2020 году ничего не изменится

На следующей неделе пожалуется другая команда, как уже было в этом сезоне ранее. Это будет продолжаться. Никто не застрахован от ошибок, и все зависит от точки зрения арбитра. Давайте поговорим о чем-то интересном», – сказал Вальверде.

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