«Реал» запросил аудиозапись разговоров судьи и арбитра ВАР в эпизодах с Вараном 

«Реал» остался недоволен судейством в матче с «Барселоной» (0:0).

Мадридский клуб подал запрос в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) для получения дополнительной информации о решениях главного арбитра Алехандро Эрнандеса, сообщает As со ссылкой на El Chiringuito de Jugones.

, в частности, хотел бы прослушать аудиозапись разговора между главным судьей и Рикардо Бенгоэчеа, отвечавшим за ВАР, относительно моментов с защитником .

В «Реале» считают, что арбитр мог ставить два пенальти в их пользу за фолы на Варане.

«Реал» уверен, что в класико надо было ставить два пенальти за фолы на Варане. Судья не заметил, ВАР не вмешался

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