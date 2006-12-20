«Реал» запросил аудиозапись разговоров судьи и арбитра ВАР в эпизодах с Вараном 

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«Реал» остался недоволен судейством в матче Ла Лиги с «Барселоной» (0:0).

Мадридский клуб подал запрос в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) для получения дополнительной информации о решениях главного арбитра Алехандро Эрнандеса, сообщает As со ссылкой на El Chiringuito de Jugones.

«Реал», в частности, хотел бы прослушать аудиозапись разговора между главным судьей и Рикардо Бенгоэчеа, отвечавшим за ВАР, относительно моментов с защитником Рафаэлем Вараном.  

В «Реале» считают, что арбитр мог ставить два пенальти в их пользу за фолы на Варане.

«Реал» уверен, что в класико надо было ставить два пенальти за фолы на Варане. Судья не заметил, ВАР не вмешался

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