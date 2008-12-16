Вратарь «Альбасете» о Зозуле: «Уважаю все идеологии. Любые оскорбления недопустимы»

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Вратарь «Альбасете» Томеу Надаль прокомментировал ситуацию с оскорблениями одноклубника Романа Зозули на матче с «Райо Валекано».

Команды не вышли на второй тайм в связи с тем, что в концовке первой половины игры фанаты «Райо» скандировали оскорбления в адрес форварда «Альбасете» Романа Зозули, называя его «####### нацистом».

«Я уважаю все виды идеологий, каждый волен решать сам. Я лишь защищаю футбол и спорт, и любые оскорбления недопустимы.

Мы просто хотим наслаждаться спортом и подавать пример миллионам детей, которые видят нас каждую неделю», – написал вратарь в твиттере.

Фанаты «Райо» весь тайм оскорбляли Зозулю. Его команда не вышла на второй тайм, матч отменили

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