Агент Жорже Мендеш, представляющий интересы нападающего «Ювентуса» , поделился мнением о времени, когда его клиент завершит карьеру.

– Секрет моего успеха – это круглосуточная работа, нужно спать с открытыми глазами. Жоау Феликс и Роналду? Два отличных игрока.

Криштиану – лучший игрок в истории мирового футбола. Когда он перешел в , то прекратил доминирование «Барселоны». Никаких сравнений, Криштиану – лучший.

Роналду думает лишь о работе и о том, чтобы выиграть «Золотой мяч» в следующем году. Он счастлив в «Ювентусе», у него отличный тренер.

– Завершит ли он карьеру в «Ювентусе»?

– Да, это может произойти. Он подписал контракт, – сказал Мендеш.