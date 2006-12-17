Джикия о том, что «Зенит» уже чемпион: «Подсчеты буду проводить в мае»

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Капитан «Спартака» Георгий Джикия отказался признать, что после 19 туров «Зенит» практически обеспечил себе титул РПЛ.

«Спартак» проиграл дерби. «Зенит» — чемпион?

— Следующий вопрос, пожалуйста.

— Мы исключительно про нынешний сезон.

— Он еще не закончен. Я все подсчеты буду проводить в мае. Или чуть раньше, если кто-то досрочно выиграет золото.

— Разве 10 очков от второго места – не тот отрыв, который не отыгрывается?

— Посмотрим, что будет после сборов. Может, чей-то порыв иссякнет. Не хочу никого заранее называть чемпионом, прогнозировать что-либо, поздравлять кого-либо. Вот когда кто-то выиграет золото – тогда и поздравлю знакомых ребят, напишу им с удовольствием.

— Вы играли против всех соперников. «Зенит» — самый сильный среди всех по игре?

— Не сказал бы. Просто хорошая, крепкая команда, где собраны хорошие футболисты, в том числе опытные, индивидуально сильные.

— Два поражения в двух матчах [от «Зенита»] за этот сезон — закономерность или случайность?

— Это просто факт, который не отменишь. Но дома мы не должны были уступать. Да и на выезде, считаю, тоже не заслужили поражение, — сказал Джикия.

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