Джикия о том, что «Зенит» уже чемпион: «Подсчеты буду проводить в мае»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия отказался признать, что после 19 туров «Зенит» практически обеспечил себе титул РПЛ.
— «Спартак» проиграл дерби. «Зенит» — чемпион?
— Следующий вопрос, пожалуйста.
— Мы исключительно про нынешний сезон.
— Он еще не закончен. Я все подсчеты буду проводить в мае. Или чуть раньше, если кто-то досрочно выиграет золото.
— Разве 10 очков от второго места – не тот отрыв, который не отыгрывается?
— Посмотрим, что будет после сборов. Может, чей-то порыв иссякнет. Не хочу никого заранее называть чемпионом, прогнозировать что-либо, поздравлять кого-либо. Вот когда кто-то выиграет золото – тогда и поздравлю знакомых ребят, напишу им с удовольствием.
— Вы играли против всех соперников. «Зенит» — самый сильный среди всех по игре?
— Не сказал бы. Просто хорошая, крепкая команда, где собраны хорошие футболисты, в том числе опытные, индивидуально сильные.
— Два поражения в двух матчах [от «Зенита»] за этот сезон — закономерность или случайность?
— Это просто факт, который не отменишь. Но дома мы не должны были уступать. Да и на выезде, считаю, тоже не заслужили поражение, — сказал Джикия.