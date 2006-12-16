Вице-президент «Альбасете»: «Зозуля плачет в раздевалке, он подавлен»

Вице-президент «Альбасете» Виктор Варела прокомментировал решение об отмене матча Сегунды с «Райо Вальекано» (0:0 после первого тайма).

Команды не вышли на второй тайм в связи с тем, что в концовке первой половины игры фанаты «Райо» скандировали оскорбления в адрес форварда «Альбасете» Романа Зозули, называя его «####### нацистом».

«Рефери принимает решение о переносе матча, но к этому решению пришли все стороны. Мы его поддержали, потому что так играть нельзя.

Зозуля подавлен, он плачет в раздевалке», – сказал Варела.

Фаны «Райо» скандировали «Зозуля – ####### нацист». Матч был прерван