Журналист Василий Уткин прокомментировал наказание, вынесенное президенту ЦСКА Евгению Гинеру за слова в адрес Александра Егорова.

«Три месяца реальной дисквалификации Гинера – до возобновления чемпионата фактически. Так что это жесткая, но больше угроза.

Последнее предупреждение. Дюков (президент РФС – прим. Sports.ru) правит железной рукой, да», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

Гинер был отстранен от футбольной деятельности на 3 месяца, еще на 9 месяцев – условно, а также должен выплатить штраф в размере 1 млн рублей.

Он наказан за резкие высказывания в адрес главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова.

Президент ЦСКА после матча 19-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1) назвал Егорова «конченым негодяем» и предложил ему застрелиться, а также обвинил во взяточничестве.

Гинера отстранили от футбола до весны. После решения он сказал, что докажет взятки Егорова в суде

Евгений Гинер: «Егоров — конченый негодяй. Не поднимем РПЛ, пока он не уволится, а лучше – не застрелится»

Евгений Гинер: «Надо сажать в тюрьму таких, как Егоров. Уверен, он берет деньги за такое судейство»