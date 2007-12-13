Член комитета по этике РФС Андрей Созин, заявил, что президент ЦСКА Евгений Гинер не отказался от своих слов в адрес Александра Егорова.

«Изначально слова Гинера я воспринял как призыв к снятию Егорова с поста главы судейского корпуса. Это был призыв к действию.

Для меня это – за гранью фола. Такие высказывания неприемлемы. У него достаточно сил и влияния, чтобы инициировать снятие Егорова. Видимо, у Гинера это не получилось, поэтому он так и сказал.

Я не поддерживаю, когда на языке улиц разговаривают в футбольном сообществе. Никто на это не имеет права.

На заседании у него был один эмоциональный спич. Вопросов к нему не было, он все ярко объяснил, вплоть до того, что он прав. Его позиция не изменилась. Он по-прежнему считает, что Егоров убивает российский футбол.

Евгений Леннорович не отказался от слов, что Егоров берет деньги. Сказал, что тот может подавать на него суд, где потом Гинер это будет доказывать. Но если у него есть такие сведения, почему футбольный чиновник такого уровня, член исполкома РФС, не идет сам по нужным инстанциям со своими доказательствами?

Он не может участвовать в жизни исполкома три месяца. Мы не хотим чей-то крови, условно он наказан на год. Гинеру выписали максимально возможный штраф – 1 миллион рублей. Нужно помнить, что он много сделал для ЦСКА и футбола в России.

Если у Гинера есть доказательства, что кто-то в судейском корпусе брал деньги, мне бы хотелось, чтобы это дошло до логического конца.

Тогда нарыв был бы вскрыт, и я не против, чтобы Гинер стал детонатором этого вскрытия, потому что он на заседании комитета прямо заявил: «Я не даю денег судьям и не давал», – сказал Созин.

Ранее Гинер был отстранен от футбола на 3 месяца, а также на 1 год условно. К тому же, его обязали выплатить штраф в размере 1 млн рублей.

Он наказан за резкие высказывания в адрес главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова. Президент ЦСКА после матча 19-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1) назвал Егорова «конченым негодяем» и предложил ему застрелиться, а также обвинил во взяточничестве.

Евгений Гинер: «Егоров — конченый негодяй. Не поднимем РПЛ, пока он не уволится, а лучше – не застрелится»

Евгений Гинер: «Надо сажать в тюрьму таких, как Егоров. Уверен, он берет деньги за такое судейство»