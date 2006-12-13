Гончаренко о ЛЕ: «Есть небольшое разочарование, но ЦСКА становится матерее»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказался о победе над «Эспаньолом» (1:0) в матче 6-го тура Лиги Европы, передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.
– Очень интересная игра, моменты у обеих ворот. Предыдущие игры не хватало везения, сегодня вернулось, хотя заслужили победу.
Молодые ребята не бросили играть, это получилось. С хорошим настроением уходим в отпуск, но есть небольшое разочарование итогом. Группа получилась очень ровной.
– В чем позитив? За счет чего весну можно провести лучше, чем прошлую?
– Наши достоинства – продолжение недостатков. Сила – в молодости. Продолжаем закаливать команду, надеюсь, сделаем выводы из прошлого сезона.
Становимся матерее. Надеемся, что кто-то придет или хотя бы Щенников, Дзагоев, Васин станут лучше. Что должно и быть по большому счету.
– Помазун провел уверенный матч. Есть уверенность, что он тот, кто заменит Акинфеева после завершения карьеры?
– Давайте пока воздержимся от дифирамбов. Когда имеешь такую глыбу, это большое подспорье. Надеемся, что Акинфеев будет играть как можно дольше.
Мы понимаем его роль, у Помазуна неблагодарная позиция, а, например, Облякова мы можем двигать.
Желаем Игорю, чтобы он нас долго радовал игрой, а Помазун растет внутри. Это тоже хорошее подспорье, – сказал Гончаренко.
ЦСКА, набрав 5 очков, занял четвертое место в группе.
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