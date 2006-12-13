Гончаренко о ЛЕ: «Есть небольшое разочарование, но ЦСКА становится матерее»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказался о победе над «Эспаньолом» (1:0) в матче 6-го тура , передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Очень интересная игра, моменты у обеих ворот. Предыдущие игры не хватало везения, сегодня вернулось, хотя заслужили победу.

Молодые ребята не бросили играть, это получилось. С хорошим настроением уходим в отпуск, но есть небольшое разочарование итогом. Группа получилась очень ровной.

– В чем позитив? За счет чего весну можно провести лучше, чем прошлую?

– Наши достоинства – продолжение недостатков. Сила – в молодости. Продолжаем закаливать команду, надеюсь, сделаем выводы из прошлого сезона.

Становимся матерее. Надеемся, что кто-то придет или хотя бы Щенников, Дзагоев, Васин станут лучше. Что должно и быть по большому счету.

– Помазун провел уверенный матч. Есть уверенность, что он тот, кто заменит Акинфеева после завершения карьеры?

– Давайте пока воздержимся от дифирамбов. Когда имеешь такую глыбу, это большое подспорье. Надеемся, что Акинфеев будет играть как можно дольше.

Мы понимаем его роль, у Помазуна неблагодарная позиция, а, например, Облякова мы можем двигать.

Желаем Игорю, чтобы он нас долго радовал игрой, а Помазун растет внутри. Это тоже хорошее подспорье, – сказал Гончаренко.

ЦСКА, набрав 5 очков, занял четвертое место в группе.

Следить за российским футболом весело и интересно, но качество – кошмар. Весна без еврокубков – новое доказательство

У России ни одного клуба в евровесне. Такого провала не было 18 лет