Инфантино о закрытой Суперлиге: «ФИФА не поддерживает ни один проект»

Президент Джанни Инфантино отреагировал на предложение президента «Реала» Флорентино Переса создать Суперлигу.
«ФИФА не поддерживает ни один проект [закрытой Суперлиги].
У нас открытая организация, и мы можем говорить со всеми и на все темы.
Когда у нас появится конкретное предложение, мы это сделаем», – высказался Инфантино о статье в The New York Times.
Идея Переса заключается в создании Суперлиги с двумя дивизионами по 20 клубов из топ-5 лиг Европы.
Сообщалось, что свою идею он уже изложил Инфантино и представителям некоторых европейских топ-клубов.
Глава УЕФА о Суперлиге: «Сложно представить более эгоистичную схему. Это приведет к гибели футбола»