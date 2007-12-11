Инфантино о закрытой Суперлиге: «ФИФА не поддерживает ни один проект»

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Президент Джанни Инфантино отреагировал на предложение президента «Реала» Флорентино Переса создать Суперлигу.

«ФИФА не поддерживает ни один проект [закрытой Суперлиги].

У нас открытая организация, и мы можем говорить со всеми и на все темы.

Когда у нас появится конкретное предложение, мы это сделаем», – высказался Инфантино о статье в The New York Times.

Идея Переса заключается в создании Суперлиги с двумя дивизионами по 20 клубов из топ-5 лиг Европы.

Сообщалось, что свою идею он уже изложил Инфантино и представителям некоторых европейских топ-клубов.

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