Ашот Хачатурянц: «Нет отдельной проблемы судейства. Речь о болезненном состоянии футбола в целом»

Новый председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц обозначил проблемы в российском судействе.

«Целью нашей работы вижу создание такой системы подготовки судей и организации объективного судейства, которая будет выдавать стабильный результат, вне зависимости от личности руководителя судейского комитета РФС.

Под результатом я понимаю компетентный судейский корпус и само судейство. При этом приоритетна не столько подготовка судей-звезд, сколько поднятие в целом качества российского судейства и создание системы мотивации и карьерного роста судей.

Важно понимать, что реформа судейства не может произойти в отрыве от остальных участников игры, мы элементы одной системы. Вместе мы должны научиться играть в современный и динамичный футбол, который будет привлекателен не только болельщиков, но и для спонсоров.

Нет проблемы судейства, отделенной от игры. Постоянные всплески эмоций вокруг судейства говорят о болезненном состоянии футбола в целом. Поэтому я надеюсь на активное участие клубов в общем деле реформы судейства.

Я вижу причину проблем судейства в том, что на смену разрушенной советской системе не пришла альтернативная современная система подготовки и удержания судей в профессии. Речь идет о судейском корпусе в целом, а не только о его элите.

Последние десятилетия судейство существовало в режиме ручного управления и держалось на инерции и усилиях в том числе Андрея Дмитриевича Будогосского и нескольких подвижников, которым мы благодарны за разумные предложения и конструктивную критику.

Проблемы судейского корпуса всем нам очевидны, и нет нужды в слишком долгом перечислении. Главные из них – отсутствие системы подготовки и встраивания молодежи в профессиональное сообщество, отсутствие карьерного лифта для начинающих арбитров, отсутствие прозрачной системы назначений судей на матчи и отсутствие денег на нижнем уровне судейского корпуса, которые бы позволяли начинающим арбитрам сконцентрироваться на профессиональном совершенствовании.

Нет продуманной системы долгосрочной мотивации судей. Нет четкого описания понятия «конфликт интересов» применительно к арбитражу, что позволило бы избежать многих заведомо скандальных ситуаций. Очень плохо влияет тотальное незнание английского языка, что изолирует наш судейский корпус от мирового футбольного сообщества», – сказал Хачатурянц.

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