Сергей Семак: «Для наших клубов выход из группы ЛЧ – большое достижение, это факт»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящего матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой», передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Дриусси и Жирков прилетели?

– Кроме дисквалифицированных Ракицкого и Кузяева, примкнул к ним Прохин. Дриусси и Жирков не готовятся к игре, остальные готовятся.

– Что думаете о «Бенфике»?

– Мы не боимся, мы уважаем, это одна из самых титулованных команд не только в Португалии, а во всей Европе. В чемпионате у них дела складываются прекрасно, надеюсь, что мы покажем хорошую игру и добьемся результата.

Все будет зависеть от того, как будет складываться матч, ситуация в группе. Ничья более выгодна нам, чем «Бенфике».

– Будете следить за матчем в Лионе?

– Нужно концентрироваться на своей игре – это главная задача. Дальше будет видно, стоит отвлекаться на тот матч или нет.

– «Зенит» в хорошей форме?

– Мы будем выкладываться по полной, но есть проблемы с дисквалификациями и травмами. Выйдут другие, кто сделает все возможное ради победы команды.

– Россия забанена ВАДА. Как вам эта новость?

– Неприятно. Все честные спортсмены должны заниматься любимым делом.

– Верите ли вы в то, что «Лион» может договориться с «Лейпцигом»?

– Конечно, нет. Есть разница, выходить с первого места или со второго. Плюс все спортсмены хотят побеждать. Финансовые бонусы важны для клубов. Так что «Лейпцигу» важно, как закончится групповая стадия.

– Уровень российского чемпионата упал?

– Для наших клубов выход из группы – большое достижение, это факт. Матчи в ЛЧ и ЛЕ показывают уровень нашего чемпионата.

– С вами «Зенит» еще не выигрывал на выезде в еврокубках. Что нужно сделать, чтобы прервать серию?

– Нужно выходить играть. Иногда получается лучше, иногда хуже. Конечно, на выезде играть тяжелее, особенно в Лиге чемпионов. Мы боремся, это самое важное. Любая серия рано или поздно заканчивается.

– У Нету ребенок в больнице. Связывались с ним?

– Нет, не знал. Обязательно свяжусь. Нету провел много времени в нашей команде, все относятся к нему с огромным уважением, он заслужил любовь болельщиков, – сказал Семак.

«Зенит» может не выйти в плей-офф ЛЧ, даже если обыграет «Бенфику». Все зависит от «Лиона»