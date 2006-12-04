Главный тренер Сергей Семак рассказал о состоянии травмированных игроков команды.

— примет участие в «Фан-Променаде» и проведет автограф-сессию на «Газпром Арене». Как он себя чувствует?

— Его состояние улучшается. Надеюсь, уже к первому сбору он будет в полном порядке и начнет тренироваться в общей группе.

— Если можно, то еще вопрос про . Действительно ли он уехал в Бразилию? Каково его состояние?

— Все идет по плану. Один из наших тренеров уедет сейчас в Бразилию и будет работать вместе с ним. Малком вернется из отпуска на две недели раньше остальных, поедет на индивидуальные сборы с другим нашим тренером. Надеюсь, к первому тренировочному дню в новом цикле он уже будет работать вместе с командой.

— Плюс 8 очков в чемпионате, но в то же время скоро игра с «Бенфикой». Может быть, это тот редкий случай, когда вы вынуждены держать в уме следующий матч Лиги чемпионов УЕФА?

— Нет, мы должны думать только о «Динамо». Конечно, есть определенные вопросы, которые мы должны учитывать, но сейчас с точки зрения подготовки и анализа полностью сконцентрированы на матче против «Динамо».

— Как вообще оцените этот отрыв?

— Задел хороший, но он абсолютно ничего не гарантирует. Конечно, приятно побеждать, отрываться от группы соперников, но мы все прекрасно понимаем, какое количество очков нужно набрать и в скольких матчах победить, чтобы стать чемпионами России.

Не думаем об отрыве, думаем только о том, чтобы как можно лучше сыграть в следующем матче и добиться победы.

— сыграл в Лиге чемпионов в четыре раза больше матчей, чем в РПЛ. Высока ли вероятность, что он появится на поле в пятницу, учитывая также дисквалификацию Ракицкого на игру с «Бенфикой»?

— Мы не рассматриваем игру против «Динамо» как подготовку к «Бенфике». Абсолютно две разные вещи. Вероятность появления присутствует, как и у многих других футболистов. Сначала мы посмотрим, кто сможет принять участие в матче против «Динамо», и исходя из этого будем планировать стартовый состав, – сказал Семак.