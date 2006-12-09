🐯 Василий Уткин: «Право подраться с Запашным выставлю на аукцион. Парню полезно ощутить себя тигром»

Журналист Василий Уткин сообщил, что генеральный директор Большого Московского государственного цирка недоволен критикой в свой адрес со стороны блогера.

«Мне тут пишет и шлет голосовые сообщения Эдгард Запашный: «Здравствуйте. Мне сказали, что вы какую-то грязь про меня написали? А позвонить мне прежде и поговорить по-мужски не получилось? Может сначала надо разобраться в вопросе???» В таком духе.

Я люблю свою профессию в том числе и за это. Ведь идиотизм безграничен.

Комментарий мой будет простым. Обсуждать нечего, в цирк с живодерами я принципиально не хожу и никому не советую, особенно с детьми – куда благотворнее сходить на футбол и объяснить ребенку самому, не доверяя случаю, значение всех незнакомых слов в русском языке и правила их уместного употребления. Рано или поздно ведь все равно узнает.

А если Эдгарду захочется «суда поединком», право подраться с Запашным будет выставлено мной на благотворительный аукцион. Думаю, желающие найдутся. Да и парню полезно ощутить себя тигром из собственного цирка. Весь полученный доход пойдет в фонд, оказывающий поддержку бездомным животным», – написал Уткин в телеграм-канале.

Запашный о мате на трибунах: «Ввел бы ОМОН, «покрошил» бы этих болельщиков»