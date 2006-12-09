Фетисов об отстранении России: «Этот бан может угробить наш спорт»

Теги Сборная России по хоккею Вячеслав Фетисов допинг WADA Хоккей

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал решение исполкома WADA отстранить Россию на четыре года от всех крупных соревнований, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира.

«Я очень расстроен таким вердиктом, я надеялся на другое решение. Этот бан может угробить наш спорт. А репутация сложно восстанавливается, это многолетний процесс.

Были предположения, что мнения могут разделиться, но тут единогласное решение, это говорит о том, что аргументы против нас были более чем убедительные. Ни о какой политике здесь речь идти не может», – сказал Фетисов.

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