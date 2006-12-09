Фетисов об отстранении России: «Этот бан может угробить наш спорт»

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал решение исполкома WADA отстранить Россию на четыре года от всех крупных соревнований, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира.

«Я очень расстроен таким вердиктом, я надеялся на другое решение. Этот бан может угробить наш спорт. А репутация сложно восстанавливается, это многолетний процесс.

Были предположения, что мнения могут разделиться, но тут единогласное решение, это говорит о том, что аргументы против нас были более чем убедительные. Ни о какой политике здесь речь идти не может», – сказал Фетисов.

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