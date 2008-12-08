Генеральный директор Томас Цорн пообщался с болельщиком красно-белых после поражения в матче 19-го тура РПЛ с (1:4).

— Я не могу уже на это больше смотреть. Что вы мне предлагаете — не ходить на стадион? Я каждый сезон, каждый матч хожу.

— Ты же болеешь за команду. Ты же болеешь за «Спартак».

— Да. Я с командой и в горе, и в радости.

– Думаешь, нам это весело?

– Но вы же директор, да? Вы же должны тренеру что-то сказать. А получается, тренер у нас немецкий. А он не понимает, в чем фишка.

— Да все все понимают. И он все понимает. Он хорошо общается с командой.

— Так почему они тогда не выполняют? Вот для меня Мирзов и вот этот, как его, Жано — это инвалиды. Он не понимает, что им не место в клубе?!

— Нормальные ребята, нормальные игроки.

— Я к чему говорю, по игре. Не надо со мной спорить. Айртон еще как-то старается. Вы просто посмотрите матчи.

— У тебя хоть что-то позитивное есть о команде? Ты же болеешь за «Спартак», сколько, 25 лет?

— 24.

— Ты только негативное говоришь.

— Почему вот был итальянец ( ), его сплавили.

— Кто сплавил?

— Глушаков куда-то улетел, он стал врагом народа... Получается, все стали против кого-то. Сейчас в «Спартаке» получается какая-то анархия. Никто не хочет играть.

— Ты успокойся. Дай команде время.

— Но вы же все здравые люди. Вы же понимаете, что я имею в виду. Не, ну ребят, не в обиду вам. Ну правда. Я за клуб переживаю! – сказал болельщик.

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