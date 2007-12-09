Тедеско после двух поражений подряд: «Встречи с Федуном не боюсь»

Главный тренер Доменико Тедеско поделился ощущениями перед встречей с владельцем клуба на заседании совета директоров.

После 19 туров красно-белые занимают в РПЛ 10-е место.

«Что скажу Федуну и не страшно ли мне? Мне никогда не бывает страшно, никогда. Почему я должен этого бояться?

Еще две недели назад все праздновали победы. Да, сейчас мы проиграли «Зениту» [0:1], а вы сами помните, какая была игра в Питере, и «Ростову» [1:4]. Иногда такое случается, даже если этого не хочешь. Но встречи с Федуном я не боюсь», — сказал Тедеско.

Тедеско – журналистам: «Встретимся в следующем году! Если я буду еще в «Спартаке»