Каррера о любви болельщиков «Спартака»: «Цель – чтобы в Греции любили так же»

Теги Спартак болельщики АЕК высшая лига Греция Массимо Каррера Футбол

Новый главный тренер АЕК Массимо Каррера поделился мыслями после назначения.

– В Москве болельщики «Спартака» очень любили вас. Верите, что в АЕК будет так же? 

– Моя цель в том, чтобы меня любили так же и в Греции. Это непросто, потому что в футболе о победе легче говорить, чем делать.

Я здесь, в AEK, потому что это серьезный клуб с амбициями и проектом по созданию отличной команды, – сказал Каррера.

Ранее АЕК не смог договориться с Леонидом Слуцким, который недавно покинул «Витесс».

АЕК, набрав 21 очков в 13 турах, занимает третье место в таблице, отставая от лидирующего «Олимпиакоса» на 10 очков.

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