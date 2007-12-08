Каррера о любви болельщиков «Спартака»: «Цель – чтобы в Греции любили так же»

Новый главный тренер АЕК Массимо Каррера поделился мыслями после назначения.

– В Москве болельщики очень любили вас. Верите, что в АЕК будет так же?

– Моя цель в том, чтобы меня любили так же и в Греции. Это непросто, потому что в футболе о победе легче говорить, чем делать.

Я здесь, в AEK, потому что это серьезный клуб с амбициями и проектом по созданию отличной команды, – сказал Каррера.

Ранее АЕК не смог договориться с Леонидом Слуцким, который недавно покинул «Витесс».

АЕК, набрав 21 очков в 13 турах, занимает третье место в таблице, отставая от лидирующего «Олимпиакоса» на 10 очков.