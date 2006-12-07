Каррера прилетел в Афины на переговоры с АЕК

Бывший главный тренер «Спартака» прилетел в Афины.

55-летний итальянец в субботу проведет переговоры с АЕК. Как сообщает Sport24.gr, у Карреры есть устная договоренность с клубом.

В субботу с утра стороны проведут раунд переговоров, где постараются официально закрыть сделку, и если это произойдет, о назначении тренера будет объявлено после игры с «Паниониосом».

Каррера входил в тренерский штаб Антонио Конте в «Ювентусе» и сборной Италии.

Ранее АЕК не смог договориться с Леонидом Слуцким, который недавно покинул «Витесс».

АЕК, набрав 18 очков в 12 турах, занимает пятое место в таблице, отставая от лидирующего «Олимпиакоса» на 10 очков.