Казарцев назначен на матч «Краснодара» с ЦСКА, Турбин – на «Спартак» – «Ростов». ВАР будет на игре «Ахмат» – «Уфа»

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РФС назначил судей на матчи 19-го тура чемпионата России.

6 декабря (пятница)

«Зенит» – «Динамо»: судья – Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); инспектор – Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).

«Арсенал» – «Локомотив»: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья – Алексей Амелин (Тула); инспектор – Александр Гончар (Сочи).

7 декабря (суббота)

«Тамбов» – «Оренбург»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья – Евгений Кукуляк (Калуга); инспектор – Вячеслав Харламов (Москва).

«Краснодар» – ЦСКА: судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону); резервный судья – Анатолий Жабченко (Краснодар); ВАР – Алексей Сухой (Люберцы), АВАР – Павел Кукуян (Сочи); инспектор – Сергей Фурса (Санкт-Петербург).

«Ахмат» – «Уфа»: судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Денис Березнов (Москва); резервный судья – Станислав Васильев (Ижевск); ВАР – Виталий Мешков (Дмитров), АВАР – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); инспектор – Андрей Бутенко (Москва).

8 декабря (воскресенье)

«Крылья Советов» – «Урал»: судья – Игорь Панин (Дмитров); ассистенты судьи – Валентин Мурашов (Москва), Наиль Сейфетдинов (Казань); резервный судья – Алексей Матюнин (Москва); инспектор – Юрий Чеботарев (Краснодар).

«Сочи» – «Рубин»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Адлан Хатуев (Грозный), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья – Артем Любимов (Санкт-Петербург); инспектор – Владимир Енютин (Москва).

«Спартак» – «Ростов»: судья – Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи – Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область); резервный судья – Алексей Еськов (Москва); ВАР – Василий Казарцев (Санкт-Петербург), АВАР – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); инспектор – Сергей Французов (Москва).

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