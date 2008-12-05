«Спартак» о задержаниях фанатов: «Поддержка своей команды не преступление»

«Спартака» отреагировал на задержания фанатов клуба перед матчем 18-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).
«Мы готовили выпуск «Народной команды», посвященный знаковому выезду в Санкт-Петербург. Но многие красно-белые болельщики так и не смогли попасть на стадион из-за массовых задержаний.
Трое болельщиков «Спартака» до сих пор остаются в спецприемнике в Санкт-Петербурге. Их отпустят только 8 декабря.
Заводящего нашей трибуны Валеру «Амиго» Бевза суд приговорил к полутора годам запрета посещения стадиона. «Спартак» будет оспаривать это решение.
Ситуация вызвала большой резонанс не только в спартаковском фанатском сообществе, но и среди болельщиков самых принципиальных соперников красно-белых.
Поддержка своей команды не преступление!» – говорится в тексте в видеоролике «Спартака».
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🖥 «Народная команда». Санкт-Петербург— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 5 декабря 2019 г.
Мы готовили выпуск «Народной команды», посвященный знаковому выезду в Санкт-Петербург, но многие красно-белые болельщики так и не смогли попасть на стадион из-за массовых задержаний#Спартак #НароднаяКоманда pic.twitter.com/xUSUOiF3Kz