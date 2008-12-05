«Спартак» о задержаниях фанатов: «Поддержка своей команды не преступление»

«Спартака» отреагировал на задержания фанатов клуба перед матчем 18-го тура РПЛ с (0:1).

«Мы готовили выпуск «Народной команды», посвященный знаковому выезду в Санкт-Петербург. Но многие красно-белые болельщики так и не смогли попасть на стадион из-за массовых задержаний.

Трое болельщиков до сих пор остаются в спецприемнике в Санкт-Петербурге. Их отпустят только 8 декабря.

Заводящего нашей трибуны Валеру «Амиго» Бевза суд приговорил к полутора годам запрета посещения стадиона. «Спартак» будет оспаривать это решение.

Ситуация вызвала большой резонанс не только в спартаковском фанатском сообществе, но и среди болельщиков самых принципиальных соперников красно-белых.

Поддержка своей команды не преступление!» – говорится в тексте в видеоролике «Спартака».

Болельщиков «Спартака» скрутили в Питере: массовые задержания и активное участие Центра «Э»

«Спартак» заступился за своего заводящего. Суд на 1,5 года оставил его без футбола