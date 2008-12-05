«Милан» больше не заинтересован в приобретении полузащитника Алексея Миранчука, сообщает Calciomercato.com.

По информации источника, итальянскому клубу было предложено подписать российского хавбека, но «россонери» решили сконцентрироваться на изучении других кандидатур. Решение принял руководитель футбольного отдела «Милана» Звонимир Бобан.

Ранее сообщалось, что агент Миранчука провел переговоры с «Миланом», «Интером» и «Ювентусом».

В текущем сезоне хавбек сыграл за «Локомотив» в 15 матчах РПЛ, забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.