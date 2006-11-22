«Ювентус» начал работу по трансферу полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука.

Московский клуб и сторона 24-летнего хавбека выдали итальянскому агенту Габриэле Джуффриде авторизацию на ведение переговоров с туринцами, утверждает «Спорт-Экспресс».

Спортивный директор Фабио Паратичи представляет в переговорах «Юве», первые контакты уже состоялись. Обсуждается вариант с трансфером летом 2020 года или в январское трансферное окно сезона-2020/21.

Ранее Sport Mediaset сообщил, что «бьянконери» уже согласовали переход российского игрока.

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