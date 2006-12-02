Тедеско зашел в судейскую после игры с «Зенитом» с разрешения арбитров (Sport24)

Главный тренер Доменико Тедеско заходил в судейскую комнату после матча с «Зенитом» (0:1) с разрешения арбитров, утверждает Sport24.

Представитель «Спартака» сообщил арбитрам, что Тедеско хочет зайти в судейскую. Судьи разрешили это, об этом также знал делегат матча. При этом по регламенту Тедеско не имел права заходить в судейскую.

В помещении тренер красно-белых стал общаться с арбитрами на повышенных тонах, после чего служба безопасности вывела его. При этом судьи не стали вносить информацию о случившемся в протокол матча. Неизвестно, отметил ли делегат матча этот инцидент в своем отчете.

Главным арбитром встречи был Виталий Мешков.

Тедеско зашел в судейскую после игры с «Зенитом». Его вывела служба безопасности