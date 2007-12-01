РПЛ о задержании фанатов «Спартака» за выкрики в адрес Дзюбы: «Разбираемся в ситуации»

Директор по безопасности и работе с болельщиками РПЛ Александр Мейтин прокомментировал ситуацию с задержанием фанатов в Санкт-Петербурге во время матча молодежных команд «Спартака» и (0:2).

«Мы разбираемся в ситуации, пока без комментариев», — сказал Мейтин.

Напомним, накануне стало известно, что шестерых болельщиков «Спартака» задержали в Петербурге на матче молодежных составов московского клуба и «Зенита» после того, как они назвали форварда сине-бело-голубых «кривоногим».

Игра между основными составами «Зенита» и пройдет сегодня, 1 декабря, на «Газпром Арене».