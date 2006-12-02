«Спартак» не оштрафует Тедеско за то, что он ходил в судейскую после матча с «Зенитом»

«Спартак» не будет применять санкции к главному тренеру команды Доменико Тедеско за поведение после матча 18-го тура РПЛ с (0:1), сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, тренер не будет оштрафован клубом за то, что зашел в судейскую комнату и в резком тоне разговаривал с арбитрами.

Однако действия Тедеско могут быть рассмотрены на ближайшем заседании КДК. За оскорбительное поведение со стороны официального лица клуба может быть наложен штраф в размере 100 тысяч рублей.

Напомним, Тедеско зашел в судейскую комнату после игры с «Зенитом». Оттуда его вывела служба безопасности клуба из Петербурга.

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