Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш считает, что борьба за «Золотой мяч» развернется между нападающим «Барселоны» и форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Это сложно... Я португалец, поэтому, конечно, больше поддерживаю Роналду. Криштиану рискнул, покинув лучшую и самую титулованную команду мира. Такой риск должен быть оценен. Играть в Италии и забивать голы сложно.

Месси остается в своей команде, , это большой клуб. Месси способен делать разницу. Однако я в большей степени поддерживаю Криштиану, потому что я португалец.

Это два исключительных игрока, между ними сложно выбирать. Это [«Золотой мяч»] станет соревнованием между ними. То, что это игроки одного поколения, а мы можем за ними наблюдать – это невероятно. Они с другой планеты», – сказал Виллаш-Боаш.

Помимо Месси и Роналду, на «Золотой мяч» номинирован защитник Вирджил ван Дейк. Вручение награды состоится в понедельник, 2 декабря.