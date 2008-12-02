Сегодня во Франции состоится церемония вручения «Золотого мяча».

Как сообщают Marca и Mundo Deportivo, этот приз получит капитан «Барселоны» Лионель Месси. Он опередит в борьбе за награду защитника Вирджила ван Дейка.

«Золотой мяч»-2019 станет для Месси шестым – он поставит рекорд по этому показателю, обойдя форварда «Ювентуса» (сейчас у футболистов по 5 «Золотых мячей»).

Церемония вручения награды начнется в 22:30 по московскому времени. На Sports.ru будет прямая видеотрансляция.

Купить форму «Барселоны» можно по этой ссылке.