Руководству «Арсенала» не понравилось, что Аллегри не знает английский и хочет привести в штаб 9 человек

Бывший тренер Массимилиано Аллегри вряд ли возглавит «Арсенал».

Представители лондонского клуба общались с Аллегри еще до увольнения Унаи Эмери, и руководство не впечатлило, что Аллегри очень плохо владеет английским и даже не может поддержать простейший разговор. Кроме того, не понравилось, что Аллегри хочет привести в свой штаб 9 человек.

В свою очередь, как сообщил автор The Athletic Дэвид Орнстейн, у Аллегри возникли вопросы к уровню команды в «Арсенале». Он предпочел бы дождаться лета, прежде чем возвращаться к работе, но клуб все еще проявляет к нему интерес.

Тактика Эмери вредила «Арсеналу». Но есть проблема важнее – режим Кронке