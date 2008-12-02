Руководству «Арсенала» не понравилось, что Аллегри не знает английский и хочет привести в штаб 9 человек

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Бывший тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри вряд ли возглавит «Арсенал».

Представители лондонского клуба общались с Аллегри еще до увольнения Унаи Эмери, и руководство не впечатлило, что Аллегри очень плохо владеет английским и даже не может поддержать простейший разговор. Кроме того, «Арсеналу» не понравилось, что Аллегри хочет привести в свой штаб 9 человек. 

В свою очередь, как сообщил автор The Athletic Дэвид Орнстейн, у Аллегри возникли вопросы к уровню команды в «Арсенале». Он предпочел бы дождаться лета, прежде чем возвращаться к работе, но клуб все еще проявляет к нему интерес. 

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